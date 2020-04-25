Италия

Капитан Аталанты Алехандро Гомес соскучился по футболу.

Алехандро Гомес, уставший от карантина и постоянного соблазна залезть в холодильник, выразил надежду, что возобновление сезона в Серии А все-таки не отложат.

"Я был дома с 12 марта, потом карантин был продлен из-за положительного теста у Спортьелло, – цитирует капитана Аталанты Tuttomercatoweb. – Очень трудно не выходить на открытый воздух, и особенно тяжело, что это случилось в такой хороший год для Аталанты".

"Пока трудно прогнозировать что-то определенное, но я очень надеюсь, что мы последуем примеру Германии, и у нас хотя бы начнутся тренировки. Даже без зрителей на трибунах мы сможем приносить людям радость, ведь находящиеся на карантине болельщики смогут смотреть трансляции".

Ранее Папу Гомес говорил, что Бергамо сейчас выглядит, как в фильме ужасов, и нынешнее время даже хуже того, что он пережил, играя за Металлист.

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