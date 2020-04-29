Италия

"Россонери" не рассчитывают на испанского вратаря.

Милан планирует расстаться с голкипером Пепе Рейной по окончании сезона, сообщает портал Calciomercato.

Испанец перешел на правах аренды в Астон Виллу, но летом должен вернуться в расположение итальянского клуба. Зарплата опытного голкипера составляет 3 млн евро за сезон, и поэтому руководство "россонери" хочет от него избавиться, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне 37-летний страж ворот провел 6 поединков в составе Астон Виллы, пропустив 13 голов.

Ранее сообщалось, что Милан проявляет интерес к защитнику Динамо Виталию Миколенко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.