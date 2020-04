Голкипер Милана Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за Астон Виллу, приступил к индивидуальным тренировкам после того, как переболел коронавирусом.

Испанец поделился в своих социальных сетях видеороликом, на котором он выполняет различные упражнения.

At the end of a storm... there’s a golden sky. Ready to keep fighting. Cheer up everybody and be tough against 🦠💪🏼



Thank you for all the messages of support received! ❤️ pic.twitter.com/KT1KVg0gEl