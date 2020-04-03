Англия

Испанский голкипер потренировался на свежем воздухе в домашних условиях.

Голкипер Милана Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за Астон Виллу, приступил к индивидуальным тренировкам после того, как переболел коронавирусом.

Испанец поделился в своих социальных сетях видеороликом, на котором он выполняет различные упражнения.

At the end of a storm... there’s a golden sky. Ready to keep fighting. Cheer up everybody and be tough against 🦠💪🏼



Thank you for all the messages of support received! ❤️ pic.twitter.com/KT1KVg0gEl — Pepe Reina (@PReina25) April 1, 2020

"После грозы небо становится золотистым. Готов продолжать борьбу. Взбодритесь и будьте жестокими по отношению к коронавирусу. Благодарю всех за поддержку", — написал под видео испанский вратарь.

Напомним, ранее Пепе Рейна рассказал о симптомах, с которыми он столкнулся в то время, когда болел коронавирусом.

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