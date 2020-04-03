Испанский голкипер потренировался на свежем воздухе в домашних условиях.
Пепе Рейна, Getty Images
03 апреля 2020, 09:36
Голкипер Милана Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за Астон Виллу, приступил к индивидуальным тренировкам после того, как переболел коронавирусом.
Испанец поделился в своих социальных сетях видеороликом, на котором он выполняет различные упражнения.
"После грозы небо становится золотистым. Готов продолжать борьбу. Взбодритесь и будьте жестокими по отношению к коронавирусу. Благодарю всех за поддержку", — написал под видео испанский вратарь.
Напомним, ранее Пепе Рейна рассказал о симптомах, с которыми он столкнулся в то время, когда болел коронавирусом.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.