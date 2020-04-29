Италия

Португалец поделился своим мнением о запрете на тренировки в клубах.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека выразил свое недовольство тем, что людям в Италии разрешают бегать в парках, а его команда не может приступить к тренировкам.

"Сложно понять, почему можно бегать в парках, а нам не разрешают заниматься на тренировочной базе, где мы можем всем гарантировать безопасность.

У нас есть три тренировочных поля, мы могли бы разделить игроков и всем гарантировать социальное дистанцирование, когда в парке все бегают в разном направлении и имеют больше шансов заболеть.

Также португальский специалист признался в своей любви к городу и к команде.

"Я люблю Рому и испытываю особые чувства к команде и к городу. Найти настолько хорошо организованную структуру и позитивную атмосферу настолько очень для тренера, и это так упрощает работу. Даже просто на улице люди очень приветливы со мной и с моей семьей, я очень рад находиться в этом клубе", – приводит слова Фонсеки портал Football Italia.

Ранее Фонсека заявлял, что хотел бы подписать в Рому нескольких игроков из Шахтера.

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