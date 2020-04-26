Рома продолжает рассматривать варианты укрепления линии обороны и обратила внимание на Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что стоимость трансфера левого защитника может составить порядка 25 миллионов евро.

Фирпо в этом сезоне провел 17 поединков на клубном уровне, отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, что Барселона рассматривает Николаса Тальяфико на место левого защитника.