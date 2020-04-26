Защитник Барселоны может сменить клубную прописку.
Хуниор Фирпо, getty images
26 апреля 2020, 16:57
Рома продолжает рассматривать варианты укрепления линии обороны и обратила внимание на Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что стоимость трансфера левого защитника может составить порядка 25 миллионов евро.
Фирпо в этом сезоне провел 17 поединков на клубном уровне, отметившись голом и результативной передачей.
Напомним, что Барселона рассматривает Николаса Тальяфико на место левого защитника.