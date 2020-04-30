Италия

Стороны пытаются найти компромисс в новом соглашении.

Руководство Милана готово предложить голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме новое соглашение, но лишь до 2022 года, сообщает Calciomercato.

По данным источника, отдельным условием продления контракта будет уменьшение зарплаты игрока на один миллион — с шести до пяти миллионов евро.

Напомним, действующий договор Доммаруммы с "россонери" истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что и сам вратарь готов заключить новый контракт, но лишь с сохранением нынешней зарплаты.

Также утверждалось, что голкипер может оказаться с Реале, так как мадридцы готовы за него заплатить 50 миллионов евро.