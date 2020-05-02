Хавбек может в ближайшем будущем переехать в Италию.
Флориан Товен, getty images
02 мая 2020, 10:25
Милан рассматривает вариант с приглашением в команду крайнего полузащитника Марселя Флориана Товена в будущее трансферное окно, сообщает Le10Sport.
По данным источника, "россонери" намерены воспользоваться тем, что действующий контракт игрока с "провансальцами" истекает в 2021 году, и стороны все еще не продлили соглашение.
Также отмечается, что за ситуацией вокруг Товена активно наблюдают Валенсия, Интер и Рома. В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 2 поединка в футболке "бело-голубых".
К слову, ранее сам футболист заявил, что на сегодняшний день нацелен остаться в Марселе.