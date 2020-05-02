Италия

Хавбек может в ближайшем будущем переехать в Италию.

Милан рассматривает вариант с приглашением в команду крайнего полузащитника Марселя Флориана Товена в будущее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

По данным источника, "россонери" намерены воспользоваться тем, что действующий контракт игрока с "провансальцами" истекает в 2021 году, и стороны все еще не продлили соглашение.

Также отмечается, что за ситуацией вокруг Товена активно наблюдают Валенсия, Интер и Рома. В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 2 поединка в футболке "бело-голубых".

К слову, ранее сам футболист заявил, что на сегодняшний день нацелен остаться в Марселе.