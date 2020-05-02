Наставник Эвертона коротко прокомментировал информацию о потенциальном наставнике Милана.
РАЛЬФ РАНГНИК, GETTY IMAGES
02 мая 2020, 22:57
Слухи давно связывают Ральфа Рангника с Миланом. 61-летнего специалиста упоминали множество раз в СМИ, но информация так и не находила подтверждения.
"Рангник? Мы встречались, когда я был в Германии. Я не знаю его, но читал, что ему нравился Милан Сакки. Не знаю его методологии".
"Милан должен бояться слабых тренеров, а не иностранных", — приводит слова Карло Анчелотти Milannews.it.
Напомним, что Анчелотти тренировал Милан с 2001 и по 2009 год.
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