Италия

Защитник намерен подольше оставаться в Испании.

Защитник Валенсии Алессандро Флоренци, контракт которого принадлежит Роме, заявил, что хочет еще поиграть в стане "летучих мышей".

"Я скучаю по Риму по многим причинам, но если вы спросите меня, вернлся ли я завтра, я бы сказал "нет", потому что я хочу использовать опыт в Валенсии в полной мере".

"На данный момент я открыт к тому, чтобы остаться. Я нахожусь в аренде, и контракт истекает 30 июня, но мы посмотрим, продлит ли его ФИФА", — сказал Флоренци Instagram Live.

Ранее сообщалось, что Валенсия не сможет выкупить полноценный контракт игрока из-за его стоимости и зарплаты.