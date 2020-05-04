Италия

27-летний вингер мог покинуть Китай и вернуться в Серию А.

Вингер Шанхай Шеньхуа Стефан Эль Шаарави подтвердил информацию о том, что минувшей зимой у него был вариант вернуться в итальянскую Серию А, когда в Китае началась пандемия коронавируса. По словам самого футболиста, с ним связывались два клуба, один из которых — Рома.

"Зимой у меня была возможность вернуться в Италию. Когда вирус разразился, я говорил с клубом, что мне нужно получать игровую практику, чтобы получить вызов в сборную на чемпионат Европы".

"Несмотря на мой переезд в Китай, главный тренер национальной команды Роберто Манчини пристально следил за моей игрой. Я хотел играть, но в итоге ничего не получилось. Какие клубы? Было два предложения. Одна из них — это Рома", — рассказал Эль Шаарави в прямом эфире Instagram.

Напомним, итальянский вингер покинул Рому летом 2019, присоединившись к Шанхай Шеньхуа. В составе китайского клуба он провел 13 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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