Италия

Римляне присоединились к длинному списку претендентов на вингера Сассуоло.

Рома стала очередным клубом, который всерьез заинтересован в Жереми Бога из Сассуоло, сообщает Goal. При этом в переговоры может вмешаться Челси, у которого есть право обратного выкупа ивуарийца за 15 млн евро.

Ивуариец пребрался в Сассуоло из Челси в 2018 году. Его трансфер обошелся примерно в четыре миллиона евро.

Ранее интерес к Жереми приписывали Наполи, Челси и Барселоне.

В этом сезоне Бога 21 раз выходил в стартовом составе "нероверди", записав на свой счет восемь голов и два ассиста.