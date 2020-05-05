Италия

"Фиалки" уже не столь категоричны в своих намерениях удержать Федерико.

Нападающий Фиорентины Федерико Кьеза может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Президент "фиалок" Рокко Коммиссо готов отпустить вингера.

"Если не ошибаюсь, мы встречались перед Рождеством. Если он хочет уйти – то извините, но мы отдадим его, если предложение будет хорошим", — цитирует Коммиссо Goal.

"Его цена могла снизиться с прошлого года. Но она должна устроить всех. Иначе не исключено, что Федерико останется. Важно то, что он этого хочет".

Чаще всего Кьезу связывали с Ювентусом, однако упоминались также Интер, Манчестер Юнайтед и Челси.

В нынешнем сезоне Кьеза забил шесть голов и сделал три ассиста в 23 матчах Серии А.