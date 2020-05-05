Италия

Защитники Барселоны не нужны неаполитанскому клубу.

Наполи ответил отказом на предложение Барселоны купить Самуэля Умтити и Хуниора Фирпо, сообщает Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не готов выплачивать запрашиваемые игроками зарплаты. Предположительно, в Каталонии Умтити получает восемь миллионов евро за год, а Фирпо – пять миллионов.

Умтити связывали с Наполи как потенциальную замену Калиду Кулибали, который может покинуть клуб летом. Интерес к сенегальцу приписывают ПСЖ и Ньюкаслу.

Отметим, что недавно Наполи получил разрешение возобновить тренировки после паузы в связи с вызванным коронавирусом карантином.