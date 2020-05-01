Италия

Президент региона Кампанья решил последовать примеру своего коллеги из Эмилии-Романьи.

После того, как президент Эмилии-Романьи разрешил возобновить тренировки четырем клубам региона, СПАЛ, Болонье, Сассуоло и Парме, Наполи обратился с аналогичной просьбой к местным властям и также получил положительный ответ — сообщает Tuttomercatoweb.

"Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис обратился ко мне с запросом по поводу возобновления тренировок, – сообщил во время онлайн-трансляции на Фейсбук президент Кампаньи Винченцо Де Лука. – Изучив представленную им программу — занятие на трех полях на базе в Кастель-Вольтурно, разделение занятий футболистов по времени, исключение совместного использования раздевалок и душевых, а также прочие меры предосторожности, я полагаю, что занятия два раза в неделю проводить можно".

В настоящий момент в Эмилии-Романье зафиксировано 25 436 случаев заражения коронавирусом, в то время, как в Кампанье — лишь 4 423.

Ранее сообщалось, что все клубы Серии А единогласно проголосовали за возобновление чемпионата.

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