Италия

Нападающий готов прибыть в Италию из родной Швеции.

Форвард Милана Златан Ибрагимович стремится вернуться в Милан, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После возвращения в Италию Ибрагимович, как и другие прибывшие из-за рубежа футболисты, должен будет провести 14 дней на карантине.

На данный момент Златан находится в Швеции. Там он поддерживает форму с Хаммарбю. Швед является владельцем 25% акций этого клуба.

Ибрагимович вернулся в Милан этой зимой. Он забил четыре гола и сделал один ассист в 10 матчах за "россонери".

Предполагается, что швед летом покинет клуб, если команду возглавит немецкий тренер Ральф Рангник.