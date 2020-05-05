Испания

Мадридский клуб проявляет интерес к защитникам Баварии и Милана.

Реал заинтересован в услугах Люки и Тео Эрнандеса, сообщает Le10sport.

По информации источника, инициатором идеи выступает главный тренер команды Зинедин Зидан.

Бавария вряд ли захочет расставаться с футболистом, за которого было заплачено год назад 80 миллионов евро. Заполнить Тео было бы проще, при этом, год назад Реал его продал именно в Милан – за 20 миллионов.

Если Реалу удастся вернуть Тео Эрнандеса, вероятно, Марсело будет позволено уйти в другой клуб.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить 50 млн евро за Тео Эрнандеса.

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