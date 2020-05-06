Италия

Форвард рассказал о несостоявшемся переходе на Сан Сиро.

Нападающий Александр Трайковски признался, что минувшим летом имел предложение от Милана, но в итоге решил перейти в Мальорку.

"Был интерес со стороны Милана, но он был недостаточным. Я подождал немного, но все шло не так, как мы хотели, поэтому я решил перейти в Мальорку.

У меня были предложения из Италии, но когда поступило предложение от Мальорки, я решил попробовать себя в Испании, попробовать испанский футбол. Возможно, я однажды вернусь в Италию", – приводит слова Трайковски сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Трайковски перешел в Мальорку прошлым летом на правах свободного агента из Палермо. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 10 поединков в футболке "красных", не отличившись результативными действиями.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.