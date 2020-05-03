Италия

Молодой игрок прокомментировал свое пребывание в новом клубе.

Защитник Милана Тео Эрнандес поделился своими впечатлениями от выступлений в итальянском клубе и рассказал, что хотел бы заработать место в сборной Франции.

"Это очень важный год для меня. Я очень быстро привык к новой лиге и давлению в большом клубе. Поддержка тренера, помощь со стороны одноклубников и любовь фанатов очень важны для меня.

Тренировки со Златаном Ибрагимовичем – это подарок, шанс работать с одним из лучших игроков в мире.

Я сразу почувствовал себя здесь как дома. Я все еще очень молод и не знаю, какой будет моя позиция в будущем. Я чувствую свою важность, это придает мне уверенность, но у меня еще недостаточно опыта, чтобы стать лидером.

Буду работать над тем, чтобы получить место в составе сборной Франции, хочу подготовиться к Евро-2020 следующим летом, но не все зависит от меня. Я мог бы играть рядом с братом Лукасом, что было бы неплохо", – рассказал Эрнандес в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 25 поединков в футболке "россонери", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить 50 млн евро за Тео Эрнандеса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.