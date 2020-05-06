Милан готов рассмотреть предложение Фиорентины по игроку.
Лукас Пакета, Getty Images
06 мая 2020, 13:55
Атакующий полузащитник Милана Лукас Пакета изъявил желание покинуть свой нынешний клуб, о чем уже сообщил руководству "россонери". Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
Таким образом, "красно-черные" намерены рассмотреть предложение Фиорентины по игроку.
Контракт 22-летнего бразильца с миланцами рассчитан до 2023 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22,5 млн евро.
Пакета стал игроком Милана в январе 2019-го, перейдя из Фламенго за 38,4 млн евро. За это время футболист провел 36 матчей за "россонери", отметившись 1 голом и 3 ассистами.
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