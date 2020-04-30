Италия

"Фиалки" хотят подписать хавбека Милана.

Фиорентина заинтересована в подписании полузащитника Милана Лукаса Пакета, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

"Фиалки" хотят укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать бразильского хавбека. По информации источника, представители флорентийского клуба уже обратились к агенту 22-летнего игрока, чтобы обсудить возможные детали сделки.

Действующий контракт Пакета с Миланом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Пакета также заинтересована Бенфика.

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