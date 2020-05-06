Туринский клуб не рассчитывает на немецкого хавбека.
Сами Хедира, Getty Images
06 мая 2020, 15:25
Ювентус планирует расстаться с полузащитником Сами Хедирой в летнее межсезонье, сообщает портал Calciomercato.
Туринский клуб не рассчитывает на немецкого хавбека и планирует выручить какие-то средства с его продажи. В подписании 33-летнего игрока заинтересован ряд клубов из АПЛ и МЛС.
Действующий контракт Хедиры с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Поль Погба стал приоритетной трансферной целью для Ювентуса.
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