Италия

Хавбек намерен в будущее трансферное окно вновь надеть футболку "россонери".

Как сообщает Calcio Mercato, полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко, который находится в аренде в Монако, определился, где хочет продолжить карьеру.

По данным источника, французский футболист намерен вернуться в Милан на постоянной основе, цвета которого он защищал в прошлом сезоне на правах аренды.

Отмечается, что "монегаски" не готовы покупать контракт игрока у Челси, но рассматривают вариант с продлением пребывания Бакайоко в команде и на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что серьезным кандидатом на полузащитника остается Севилья, которая готова предложить "синим" 25-30 миллионов евро.