"Нервионцы" собираются подписать французского полузащитника.
Тьемуэ Бакайоко,getty images
03 мая 2020, 23:48
Севилья рассматривает кандидатуру Тьемуэ Бакайоко для усиления центра поля в летнее трансферное окно, сообщает As.
Источник считает, что французский полузащитник будет доступен для перехода, так как Фрэнк Лампард не видит его в своих планах.
Андалусийцы готовы предложить за Бакайоко 25-30 миллионов евро. В текущем сезоне Тьемуэ отыграл 23 матча за "монегасков", отметившись голом и двумя ассистами.
Бакайоко выступает на правах аренды за Монако, который имеет право выкупа за 42 миллиона евро, но использовать его не собирается.