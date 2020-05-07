Италия

Дни албанца в неаполитанской команде сочтены.

Марио Джуффреди, агент защитника Наполи Элсеида Хисая, подтвердил, что игрок намерен покинуть клуб в будущее трансферное окно.

"Мы уже сообщили Наполи, что не будем продлевать контракт, так как он хочет покинуть этот клуб".

"Президенту сообщили об этом около 20 дней назад, поэтому мы постараемся найти лучшее решение для Наполи", — сказал Джуффреди Radio Kiss Kiss.

Напомним, Хисай защищает цвета неаполитанцев с 2015 года, а его действующее соглашение истекает в 2021 году, имея прописанную клаусулу в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Наполи также может покинуть нападающий Ирвинг Лосано, который попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.