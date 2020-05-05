"Красные дьяволы" обратили внимание на мексиканского полузащитника.
Ирвинг Лосано, getty images
05 мая 2020, 18:55
Манчестер Юнайтед присматривается к Ирвингу Лосано из Наполи, сообщает Tuttomercatoweb.
Мексиканский полузащитник пока что не вписался в тактические построения Дженнаро Гаттузо, перейдя в команду летом прошлого года за 40 миллионов евро из ПСВ.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 23 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что за мексиканцем также следят Атлетико и Валенсия, а также клубы АПЛ.