Италия

Защитник высказал свое мнение о текущей ситуации.

Защитник Фиорентины Дальберт поделился своим мнением касательно того, как итальянский футбол должен выходить с карантина.

"Самое главное, что мы все в безопасности, и население в целом, и мы, спортсмены. Мы пока не уверены, что сезон возобновится. Нет смысла так торопиться возвращаться на поле посреди глобальной пандемии".

"Когда дело доходит до тренировок, очевидно, что лучше бегать по футбольному полю с большим количеством места. Я думаю, что это возвращение немного поспешно, но мы готовы сделать нашу работу", — сказал Дальберт GloboEsporte.

Ранее сообщалось, что Фиорентина подтвердила положительные тесты на коронавирус у шести игроков и членов клуба.