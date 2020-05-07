Италия

Итальянцы продолжают страдать от заболевания.

Официальный сайт Фиорентины сообщает, что после повторного тестирования в клубе обнаружено шесть случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что положительные результаты обнаружены у троих футболистов и троих членов персонала. Все они помещены на самоизоляцию.

Кроме того, остальные футболисты Фиорентины, которые стали отрицательные тесты, уже завтра, восьмого мая, смогут приступить к тренировкам на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что об одном случае заболевания коронавирусом среди членов команды сообщил Торино.