Италия

Римляне занялись поисками игроков линии обороны.

Руководство Ромы занялось поисками альтернативных защитников, если не удастся договориться с Манчестер Юнайтед о выкупе Криса Смоллинга, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, римляне рассматривают вариант с центрбеком Ливерпуля Деяном Ловреном и защитником Барселоны Жаном-Клером Тодибо, который в текущем сезоне защищает цвета Шальке.

Отмечается, что мерсисайды готовы отпустить хорватского футболиста на постоянной основе, а каталонцы могут отдать Тодибо в аренду на следующий сезон.

Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека подтвердил, что Смоллинг хотел бы остаться в стане "джаллоросси".