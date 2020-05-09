Италия

Нападающий не планирует в ближайшее время меня прописку.

Нападающий Фиорентины Федерико Кьеза отреагировал на слухи, которые связывают его с другими командами.

"Нет переговоров, есть только Фиорентина. У меня нет агента, поэтому я говорю с клубом, и мой отец всегда на моей стороне. Он как мой личный помощник".

"Мы никогда не рассматривали возможность найма агента, но я не знаю, будет ли это продолжаться в будущем. Слух, связавший меня с агентством Франческо Тотти, был фальшивой новостью, и он первым связался с клубом, чтобы прояснить это".

"Я много говорил с президентом за последний год, но я сосредоточен только на настоящем. Я сосредоточен на работе каждый день, достижении непосредственных целей. Мы просто надеемся вернуться к футболу, а остальное последует потом", — сказал он газете Corriere dello Sport.

Ранее президент Фиорентины, в свою очередь, подтвердил, что клуб готов продать футболиста в будущем.