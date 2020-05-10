Италия

Итальянец высказался о легендарном нападающем Ромы.

Защитник Валенсии Алессандро Флоренци, контракт которого принадлежит Роме, поделился мнением о своем бывшем одноклубнике и "Императоре Рима" Франческо Тотти, завершившего карьеру в 2017 году.

"Тотти был гением как на поле, так и за его пределами. С его уходом мы потеряли комика. Каждый раз, когда он что-то рассказывает, он всегда заставляет вас смеяться. У него всегда есть заготовленная шутка".

"Франческо — удивительный человек. Когда вы звоните ему, вы уже знаете, что рано или поздно он выдаст какую-нибудь невероятную шутку", — заявил Флоренци в прямом эфире Instagram.

Напомним, ранее Алессандро Флоренци признался, что хотел бы продолжить выступать за Валенсию, а не возвращаться в Рому.

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