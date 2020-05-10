Италия

Сербский нападающий может перебраться в стан "россонери" в ближайшее трансферное окно.

Правление Милан рассматривает возможность замены Златана Ибрагимовича Лукой Йовичем, сообщает Gazzetta dello Sport.

Шведский нападающий собирался остаться в Милане, если бы команда усилилась для борьбы за место в Лиге чемпионов.

Лука Йович в этом сезоне провел 24 поединка в футболке Реала, забив два гола и сделав две результативных передачи.

Напомним, что ранее нападающий вернулся в Мадрид из Сербии со сломанной ногой.