Сербский нападающий может перебраться в стан "россонери" в ближайшее трансферное окно.
Лука Йович, getty images
10 мая 2020, 12:15
Правление Милан рассматривает возможность замены Златана Ибрагимовича Лукой Йовичем, сообщает Gazzetta dello Sport.
Шведский нападающий собирался остаться в Милане, если бы команда усилилась для борьбы за место в Лиге чемпионов.
Лука Йович в этом сезоне провел 24 поединка в футболке Реала, забив два гола и сделав две результативных передачи.
Напомним, что ранее нападающий вернулся в Мадрид из Сербии со сломанной ногой.