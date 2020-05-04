Испания

Серб был единственным игроком Реала, который во время карантина пребывал за границей.

Нападающий Реала Лука Йович сегодня (4 мая) утром вернулся в столицу Испании, сообщает AS. Он прилетел из Сербии на частном самолете.

Пребывая в Сербии, Йович угодил в скандал, нарушив правила карантина. Позже футболист принес извинения за это. Сербские СМИ утверждали, что форварду грозит от трех месяцев до трех лет тюрьмы.

Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта. Однако он не сумел стать важным игроком мадридцев, и может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Слухи приписывают интерес к нему Челси, Арсеналу и Милану.

На счету Луки два гола и два ассиста в 24 матчах за Реал во всех турнирах.