Италия

Милан намерен воссоздать атакующий дуэт Айнтрахта Йович-Ребич в своей команде.

Милан сделал официальное предложение Реалу по поводу трансфера нападающего Луки Йовича — сообщает Sport Mediaset.

"Россонери" готовы выплатить за серба 35 миллионов евро плюс различные бонусы во время летнего трансферного окна. Немного, учитывая, что "бланкос" заплатили за Луку 60 миллионов Айнтрахту прошлым летом.

Если сделка состоится, то "дьяволы" воссоединят атакующий дуэт Йовича и Ребича, блиставший в Бундеслиге.

22-летний нападающий национальной сборной Сербии (7 матчей, 2 гола) выступал за Црвену Звезду (48 матчей во всех турнирах, 13 голов), Бенфику II (18, 4), Бенфику (4, 0), Айнтрахт Ф (75, 36) и Реал (24, 2).

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