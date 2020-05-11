Италия

Босниец сделал выбор в пользу Барселоны.

Миралем Пьянич в ближайшее трансферное окно, скорее всего, станет игроком Барселоны. Босниец дал согласие на свой переход в каталонский клуб.

Ради продолжения карьеры на Камп Ноу, Пьянич отказал Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен. Об этом информирует Diario Sport.

В МЮ и ПСЖ Пьянича точно не будет. Таково желание и самого футболиста, а также Ювентусу интереснее совершить данный трансфер именно с Барселоной, так как в Турин из Испании может перебраться Иван Ракитич.

Если клубам не удастся договориться об обмене игроками, то ожидается, что каталонский клуб сможет выкупить Пьянича за 30 миллионов евро.

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