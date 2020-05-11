Швед вскоре может вернуться в родную страну.
Златан Ибрагимович, getty images
11 мая 2020, 21:18
Спортивный директор Хаммарбю Йеспер Янссен не исключает, что клубу удастся в будущем заключить контракт с нападающим Милана Златаном Ибрагимовичем.
"Подпишем ли мы Ибрагимовича? Я так думаю, это возможно. Но только Златан знает ответ".
"На данный момент он ничего не сказал об этом, и мне, конечно, не нужно говорить ему лишний раз, что мы хотим, чтобы он был здесь".
"Я понимаю характер этого футболиста. Он не будет высказываться по этому поводу, когда он не уверен на 100%, но, очевидно, мы очень хотели бы эту идею реализовать", — цитирует Янссена Goal.
Ранее сообщалось, что "россонери" нашли замену Ибрагимовичу в лице форварда Милана Луки Йовича.