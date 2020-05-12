Италия

Турецкий полузащитник Ромы может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Аталанта претендует на Дженгиза Ундера, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "богиня" предлагает 15 миллионов евро и футболиста за 22-летнего исполнителя. Имя игрока СМИ не уточняют.

В свою очередь, Рома готова согласиться, если этим игроком будет Йосип Иличич. На данный момент реакция Аталанты неизвестна.

В текущем сезоне Ундер провел 15 матчей в Серии А: на его счету три гола. Результативными передачами полузащитник не отличился.

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