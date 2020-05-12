Италия

"Фиалки" намерены сохранить своих лидеров.

Спортивный директор Фиорентины Джо Бароне заявил, что рассчитывает сохранить нападающего Федерико Кьезу и полузащитника Гаэтано Кастровилли в команде.

"Кастровилли — один из главных итальянских талантов. На него мы делаем ставку. У него большой запас потенциального роста и он уверен в наших амбициях".

"Кьеза преодолел свои физические проблемы и вернулся к тому, что уже видели все. Федерико счастлив, у него есть контракт. Посмотрим в конце сезона, что произойдет", - сказал он Radio Anch’io Sport.

Ранее сам Кьеза заявил, что не ведет переговоров с другими клубами, несмотря на слухи в СМИ.