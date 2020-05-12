Италия

Туринский клуб хочет заполучить Артура, Нельсона Семеду или Жана-Клере Тодибо.

Ювентус заинтересован в игроках Барселоны, но не хочет тратить большие суммы.

Как сообщает Tuttosport, туринский коллектив проявляет интерес к Нельсону Семеду, Жан-Клере Тодибо и Артуру.

В качестве сделки Ювентус хочет предложить Барселоны Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо или Кристиана Ромероу, который в данный момент выступает за Дженоа на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет обменять Артура на Миралема Пьянича.

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