Италия

Итальянский защитник вскоре покинет самоизоляцию.

Центральный защитник Ювентуса Даниэле Ругани стал первым футболистом итальянской Серии А, который заразился коронавирусом. Об этом стало известно еще 12-го марта, однако информации касательно текущего состояния итальянца практически не было.

Футбольный агент Давиде Торчия, представляющий интересы Ругани, заявил, что его клиент в скором времени сможет выйти из карантина. По всей видимости, 25-летний цетрбек успешно идет на поправку.

"Его карантинный период скоро завершится. Он должен закончиться в течение следующих нескольких дней. После Пасхи мы уже точно узнаем, будет ли у Даниэле хотя бы полное разрешение покинуть место, где он сейчас находится в изоляции".

"После матча Ювентус — Интер он тренировался как обычно. Затем во вторник у него поднялась температура до 37,4, а через день он сдал положительный тест на COVID-19. Однако других симптомов после этого не было. Повезло, что вирус вовремя обнаружили, поэтому болезнь не успела распространиться", — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.

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