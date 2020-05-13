Малиец поделился мнением о туринском клубе.
Мохамед Сиссоко, Getty Images
13 мая 2020, 15:21
Бывший полузащитник Ювентуса и ПСЖ Мохамед Сиссоко оценил текущее состояние туринского клуба, а также вспомнил о своих выступления в футболке "бьянконери".
"Я сейчас нахожусь в Париже. Поначалу было тяжело, но постепенно все становится лучше.
Думаю, в клубах не настолько глупые люди, если игроки возвращаются к тренировкам, то сезон может возобновиться. Во Франции все больше людей считают, что завершить сезон было поспешным решением.
У Ювентуса прекрасная команда, они уже начали тренироваться. Игроки Лиона еще находятся дома. В Лиге чемпионов между ними будет огромная пропасть, но во Франции так решили.
Мне кажется, что Ювентус мог бы обойтись без Пьянича. Он – сильный игрок, но уже не молод. Ювентусу стоит обратить внимание на более перспективных игроков, на Идриссу Думбия из Спортинга Л, например.
Я горжусь, что у меня сложились такие отношения с болельщиками Ювентуса. Возможно, они чувствовали, что я выкладываюсь в футболке клуба, и ответили мне любовью.
Переход в ПСЖ? Я уже не смогу изменить то решение. Но я никогда не скрывал, что остался бы в Ювентусе, если бы можно было вернуться", – рассказал Сиссоко в интервью порталу JuventusNews24.
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