Италия

Малиец поделился мнением о туринском клубе.

Бывший полузащитник Ювентуса и ПСЖ Мохамед Сиссоко оценил текущее состояние туринского клуба, а также вспомнил о своих выступления в футболке "бьянконери".

"Я сейчас нахожусь в Париже. Поначалу было тяжело, но постепенно все становится лучше.

Думаю, в клубах не настолько глупые люди, если игроки возвращаются к тренировкам, то сезон может возобновиться. Во Франции все больше людей считают, что завершить сезон было поспешным решением.

У Ювентуса прекрасная команда, они уже начали тренироваться. Игроки Лиона еще находятся дома. В Лиге чемпионов между ними будет огромная пропасть, но во Франции так решили.

Мне кажется, что Ювентус мог бы обойтись без Пьянича. Он – сильный игрок, но уже не молод. Ювентусу стоит обратить внимание на более перспективных игроков, на Идриссу Думбия из Спортинга Л, например.

Я горжусь, что у меня сложились такие отношения с болельщиками Ювентуса. Возможно, они чувствовали, что я выкладываюсь в футболке клуба, и ответили мне любовью.

Переход в ПСЖ? Я уже не смогу изменить то решение. Но я никогда не скрывал, что остался бы в Ювентусе, если бы можно было вернуться", – рассказал Сиссоко в интервью порталу JuventusNews24.

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