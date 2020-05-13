Италия

Команды Серии А начнут готовиться к возобновлению сезона по-настоящему.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и президент федерации футбола Габриэле Гравина согласовали дату начала групповых тренировок команд Серии А.

"После того, как федерация футбола Италии приняла все требования относительно протокола безопасности проведения групповых тренировок, оставалось только определить дату, – цитирует министра спорта Италии Football Italia. – Если не произойдет ничего непредвиденного, клубы смогут начать групповые тренировки 18 мая".

Ранее сообщалось, что первенство Серии А возобновится 13 июня, однако будет остановлено, если появятся новые случаи заражения в командах.

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