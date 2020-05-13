Италия

Клубы Серии А большинством голосов определили дату возобновления первенства.

Серия А выйдет из карантина 13 июня, при этом планируется доиграть и Кубок Италии — сообщает Gazzetta dello Sport cо ссылкой на свои источники в руководстве итальянской лиги.

Первенство Серии А планируют завершить до 2 августа, чтобы представители Италии в еврокубках освободились от участия во внутренних турнирах до возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В чемпионате Италии остается провести 12 туров и 4 перенесенных матча: Аталанта — Сассуоло, Интер — Сампдория, Верона — Кальяри и Торино — Парма. Также остается сыграть ответные матчи полуфинала Кубка Италии (Наполи — Интер и Ювентус — Милан) и финал турнира.

Теперь осталось дождаться, чтобы эту дату утвердило правительство Италии.

Ранее сообщалось, что в случае новых заражений в клубах чемпионат будет остановлен окончательно.

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