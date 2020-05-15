Италия

Главный тренер неаполитанцев хочет сохранить нападающих.

Дженнаро Гаттузо сможет убедить Дриса Мертенса, Аркадиуша Милика и Петра Зьелински остаться в клубе, сообщает Gazzetta dello Sport.

Бельгийского нападающего связывали с уходом в Интер и Челси, а на Милика претендовали Милан и Ювентус.

Что касается Зьелински, то он, видимо, собирается продлить контракт с Наполи на фоне интереса со стороны Интера и Ливерпуля.

Напомним, что неаполитанцы также продолжают работать над усилением атакующей линии и хотят подписать Жереми Бога.