Италия

Команды Серии А вскоре вернуться к работе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал свое разрешение на возобновление полноценных командных тренировок 18-го мая, сообщает Goal.

Ранее Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и президент федерации футбола Габриэле Гравина согласовали аналогичную дату начала групповых тренировок команд Серии А.

Также итальянские СМИ утверждали, что само первенство возобновится 13-го июня и продлится до второго августа. Сейчас же клубы ожидают официального решения правительства.

Кроме того, Серия А будет остановлена после возобновления, если в командах будут обнаружены случаи коронавируса.