Италия

Правительство Италии будет готово принять радикальные меры.

Чемпионат Италии будет остановлен, если хотя бы один человек в клубе заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок.

"Если кто-либо в клубе сдаст положительный тест на коронавирус, то сезон будет остановлен. Карантин будет автоматическим. Если вы не остановитесь, вирус остановит вас. Любить футбол — значит заботиться о людях, которые в нем работают.

Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А, заключается в экономическом воздействии", — приводит слова министра здравоохранения Сандры Зампы Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

Раньше предполагалось, что команды буду уходить на четырнадцатидневную изоляцию в случае позитивного теста у одного из игроков.