Италия

Хавбек рассказал о грядущей чемпионской гонке.

Полузащитник Лацио Лукас Лейва поведал о чемпионском противостоянии между Ювентусом и римлянами в текущем сезоне Серии А.

"Я считаю, что настоящая проблема не в Ювентусе, а в нас самих. Лацио должен переступить через себя"

"Все зависит от нас, мы сами должны сделать свой выбор. Мы перевели дух, и мы полагаем, что все возможно, потому что впереди всего дюжина игр", — сказал Лейва Terra.

Напомним, ориентировочная дата возобновления Серии А — 13 июня. Кроме того, команды уже получили разрешение возобновить полноценные тренировки.

Ранее бразильский футболист заявил, что не жалеет об уходе из Ливерпуля, несмотря на то, что "красные" после этого добыли ряд трофеев.