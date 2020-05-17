Италия

Эвертон и Тоттенхэм также заинтересованы в 20-летнем защитнике.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла в ближайшем будущем может сменить клубную прописку и пойти на повышение.

Как сообщает журналист Николо Скира, к 20-летнему итальянцу албанского происхождения проявляют интерес сразу два клуба АПЛ, среди которых Эвертон и Тоттенхэм.

Несмотря на это, фаворитом на подписание Кумбуллы является Интер, который находится на продвинутых стадиях переговоров с футболистом.

Ранее появлялась информация, что "нерадзурри" готовы предложить 25 миллионов евро за Кумбуллу.