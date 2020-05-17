Эвертон и Тоттенхэм также заинтересованы в 20-летнем защитнике.
МАРАШ КУМБУЛЛА, GETTY IMAGES
17 мая 2020, 11:22
Защитник Вероны Мараш Кумбулла в ближайшем будущем может сменить клубную прописку и пойти на повышение.
Как сообщает журналист Николо Скира, к 20-летнему итальянцу албанского происхождения проявляют интерес сразу два клуба АПЛ, среди которых Эвертон и Тоттенхэм.
Несмотря на это, фаворитом на подписание Кумбуллы является Интер, который находится на продвинутых стадиях переговоров с футболистом.
Ранее появлялась информация, что "нерадзурри" готовы предложить 25 миллионов евро за Кумбуллу.