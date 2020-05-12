Миланский клуб хочет приобрести защитника Вероны.
Мараш Кумбулла, Getty Images
12 мая 2020, 12:59
Интер продолжает предпринимать попытки подписать защитника Вероны Мараша Кумбуллу.
"Нерадзурри" намерены заполучить албанского центрбека в летнее межсезонье. Как сообщает портал Calciomercato, миланский клуб готов предложить за футболиста около 25 млн евро.
Действующий контракт Кумбуллы с Вероной рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что в подписании Кумбуллы также заинтересован Лацио.
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