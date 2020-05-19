Италия

Армянин не заинтересован в уходе из римского клуба.

Полузащитник Генрих Мхитарян рассказал, что хотел бы продолжить выступления в составе Ромы и выиграть с клубом несколько трофеев.

"Мне комфортно в Роме – как в клубе, так и в городе. Я хотел бы остаться. Наша главная задача – квалифицироваться в Лигу чемпионов и выиграть какие-то трофеи.

Мне осталось сыграть еще не так много лет. Хочу, чтобы у меня остались приятные воспоминания, которые были бы связаны с титулом или с командой. Итальянский футбол недооценивают, у него много уникальных качеств, здесь интересно играть", – приводит слова Мхитаряна сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.