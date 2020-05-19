Италия

Бельгийский форвард решил продолжить карьеру в Неаполе.

Интер продолжает готовиться к новому сезону, но и не забывает про трансферный рынок.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, "нерадзурри" решили переключиться на Эдинсона Кавани, после того, как Дрис Мертенс решил продлить контракт с Наполи на два года.

Напомним, что Кавани этим летом станет свободным агентом – его соглашение с ПСЖ подходит к концу.

Ранее сообщалось, что интерес к Кавани проявляет Ньюкасл.